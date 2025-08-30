সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ আবাসন, আধুনিক সুবিধা ও দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ‘অনওয়ার্ড ডেভেলপারস লিমিটেড’
সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ আবাসন, আধুনিক সুবিধা ও দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ‘অনওয়ার্ড ডেভেলপারস লিমিটেড’
বাংলাদেশ

অনওয়ার্ড ডেভেলপারস: নিরাপদ ও টেকসই আবাসনের বিশ্বস্ত নাম

বিজ্ঞাপন বার্তা

বাংলাদেশের আবাসনশিল্পে একটি বিশ্বস্ত নাম অনওয়ার্ড ডেভেলপারস লিমিটেড। ২০০৬ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক নগরজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিরাপদ ও টেকসই আবাসন নির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কেন অনওয়ার্ড আস্থার শীর্ষে

গ্রাহকদের জন্য বিশ্বমানের আবাসন সরবরাহে অনওয়ার্ড সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর প্রতিটি প্রজেক্ট নির্মিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ও রাজউকের নির্মাণমান অনুসরণ করে। ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনীয় নকশায় নির্মিত হওয়ায় গ্রাহকেরা পান নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আবাসন।

সেরা মানের নির্মাণসামগ্রী

অনওয়ার্ড সবসময় ব্যবহার করে প্রিমিয়াম রড, ইট, পাথর, প্রিমিয়াম সিমেন্ট এবং মানসম্পন্ন অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী। ফলে প্রতিটি প্রজেক্ট হয়ে ওঠে দৃঢ়, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী।

বৈচিত্র্যময় অ্যাপার্টমেন্ট সাইজ

গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করছে অনওয়ার্ড। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে প্রশস্ত শয়নকক্ষ, আরামদায়ক লিভিং ও ডাইনিং স্পেস, আধুনিক কিচেন এবং স্টাইলিশ বাথরুম।

নান্দনিক নকশা ও মানসম্মত নির্মাণ

খ্যাতনামা স্থপতিদের ডিজাইন ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত প্রতিটি প্রজেক্টে প্রতিফলিত হয় নান্দনিকতা, দৃঢ়তা ও গুণগত মানের সেরা সমন্বয়।

আধুনিক সুযোগ–সুবিধার সমাহার

প্রতিটি প্রজেক্টে থাকছে নগরজীবনের প্রয়োজনীয় সব সুবিধা—সুপরিকল্পিত কমিউনিটি স্পেস, অত্যাধুনিক জেনারেটর, নিরাপদ ও দ্রুতগতির লিফট, বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা, শিশুদের খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম ও জগিং ট্র্যাক, ছাদবাগান ও সুইমিং পুল। এ ছাড়া রয়েছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সুযোগ–সুবিধা।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অনওয়ার্ডের প্রজেক্ট

গুলশান, বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মিরপুর, পুরান ঢাকা, উত্তরা, ফার্মগেটসহ ঢাকার প্রতিটি প্রাইম লোকেশনে অনওয়ার্ড ডেভেলপারসের রয়েছে নির্মাণাধীন প্রজেক্ট।

আপনার স্বপ্নের ঠিকানা

সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ আবাসন, আধুনিক সুবিধা ও দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অনওয়ার্ড ডেভেলপারস লিমিটেডের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের জন্য আজই যোগাযোগ করুন ০৯৬১২৫০০৪০০ নম্বরে। ভিজিট করুন www.onwarddevelopers.com

আরও পড়ুন