করমর্দনের সময় বিভাগীয় কমিশনার ইউসুফ আলী (পরে প্রত্যাহার) এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অন্য হাত প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেন। এ ঘটনার পর তাঁকে ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়
করমর্দনের সময় বিভাগীয় কমিশনার ইউসুফ আলী (পরে প্রত্যাহার) এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অন্য হাত প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেন। এ ঘটনার পর তাঁকে ওই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়
বাংলাদেশ

প্রশাসনে শিষ্টাচার সংকট: কেন এই পতন?

শর্টস

মঙ্গলবার রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিদায়কালে বিভাগীয় কমিশনার ইউসুফ আলীর প্রটোকলবহির্ভূত আচরণ ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা হয়, পরে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রাচার ও শিষ্টাচার নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সাবেক সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার প্রশিক্ষণের নিম্নমান, রাজনৈতিক সংযোগ এবং মেধাভিত্তিক পদায়ন না হওয়াকে দায়ী করেছেন। এসব ঘটনা রাষ্ট্রাচার ও শিষ্টাচার চর্চায় ঘাটতি নির্দেশ করে। প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক অনুশীলন ও জবাবদিহি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

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