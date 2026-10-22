প্রশাসনে শিষ্টাচার সংকট: কেন এই পতন?

মঙ্গলবার রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিদায়কালে বিভাগীয় কমিশনার ইউসুফ আলীর প্রটোকলবহির্ভূত আচরণ ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা হয়, পরে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রাচার ও শিষ্টাচার নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সাবেক সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার প্রশিক্ষণের নিম্নমান, রাজনৈতিক সংযোগ এবং মেধাভিত্তিক পদায়ন না হওয়াকে দায়ী করেছেন। এসব ঘটনা রাষ্ট্রাচার ও শিষ্টাচার চর্চায় ঘাটতি নির্দেশ করে। প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক অনুশীলন ও জবাবদিহি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।