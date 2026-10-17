প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেনের ফেসবুক পেজে মাদকবিরোধী অভিযানের ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছিল। সেখানে পিস্তলের ছবি অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে ভিডিওর কিছু অংশে আগ্নেয়াস্ত্রের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়
প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেনের ফেসবুক পেজে মাদকবিরোধী অভিযানের ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছিল। সেখানে পিস্তলের ছবি অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে ভিডিওর কিছু অংশে আগ্নেয়াস্ত্রের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়
বাংলাদেশ

প্রতিমন্ত্রীর অস্ত্র হাতে মাদক অভিযান

শর্টস

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন রাজধানীতে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়েছেন, যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকায় শনিবার এ অভিযানে প্রতিমন্ত্রী ও তার দেহরক্ষীদের অস্ত্র প্রদর্শন, একজন দেহরক্ষীর লাথি ও 'গুলি করে দেব' হুমকি আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী পুলিশের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন, যদিও পুলিশ পাল্টা অভিযানের কথা বলেছে। তার বৈধ অস্ত্রের প্রদর্শনীকে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া বেআইনি আখ্যা দিয়েছেন। এ ঘটনা মন্ত্রী-পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

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