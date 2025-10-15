আধঘণ্টা দেরিতে শুরু হলো চাকসুর ভোট 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সাড়ে ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রথমবারের মতো ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ভোট দিতে এসে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা।
এবার পাঁচটি অনুষদ ভবনে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোট কেন্দ্রের সামনে বিভিন্ন প্যানেলের কর্মী-সমর্থকেরা অবস্থান করছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদ ভবনের কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এস এম শরিফুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, নির্দেশনা মোতাবেক সাড়ে ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছেন। বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট চলবে।
তবে কেউ ভোট দেওয়ার জন্য চারটার আগে লাইনে দাঁড়ালে তাঁকে ভোট দিতে সুযোগ দেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ভোটাররা।
আজ বুধবার সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত। ভোট দেওয়ার জন্য সারিতে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রথমবারের মতো ছাত্র সংসদে ভোট নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁরা।
এবার পাঁচটি অনুষদ ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোট কেন্দ্রের সামনে বিভিন্ন প্যানেলের কর্মী সমর্থকেরা অবস্থান করছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ কেন্দ্রের সামনে কথা হয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আলমগীর ও মোহাম্মদ এজাজুল হকের সঙ্গে। দুই শিক্ষার্থীই প্রথম আলোকে বলেন, চাকসু নির্বাচন নিয়ে অনেকদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন।
আরেক শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, প্রচারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল। ভোট গ্রহণের দিনেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা তাঁর।
চাকসুতে এবার ভোটার প্রায় ২৭ হাজার ৫১৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ১১ হাজার ১৫৬ জন।
সকাল ৮টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকেছে দিনের প্রথম শাটল ট্রেন। যাত্রীরা কেউ আজ ক্লাস-পরীক্ষায় বসবেন না। সবার উদ্দেশ্য একটাই-চাকসু নির্বাচনে ভোট দেওয়া।
ট্রেন থেকে নেমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী উম্মে হুমাইরা প্রথম আলোকে বলেন, ‘৩৫ বছর পর আমাদের চাকসু নির্বাচন। এটা যেমন আমাদের জন্য গর্বের বিষয়, তেমনি আমরা যোগ্য প্রার্থী বেছে নিতে চাই।’
যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী পারমিতা চক্রবর্তী বলেন, ‘এত দিন ক্লাস-পরীক্ষার জন্য ক্যাম্পাসে আসতাম। আজ এলাম ভোটার হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী হতে।’
আজ বুধবার চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। আর কিছুক্ষণ পরেই ভোটগ্রহণ শুরু হচ্ছে।
ভোট দিতে সকালের প্রথম ট্রেনে ক্যাম্পাসে এসেছেন হাজারো শিক্ষার্থী। সকাল ৭টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে এই ট্রেন ক্যাম্পাসের উদ্দেশে রওনা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছায় সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে। এরপর শাটল থেকে নেমে শিক্ষার্থীরা রওনা দেন অনুষদ ভবনগুলোতে। পাঁচটি অনুষদে ভোট নেওয়া হবে।
এবার ভোটার প্রায় ২৭ হাজার ৫১৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১১ হাজার ১৫৬। নির্বাচনে লড়তে প্রার্থী হয়েছেন ৯০৮ জন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৬ পদে লড়ছেন ৪১৫ প্রার্থী। একই সঙ্গে ১৪টি হল ও ১টি হোস্টেলে প্রার্থী হয়েছেন ৪৯৩ জন।
কেন্দ্রীয় সংসদে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২৪ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ২২ জন ও সহসাধারণ সম্পাদক পদে ২২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।