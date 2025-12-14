সুদানে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত ৬ সেনার মৃত্যুতে সিপিবির শোক

সুদানের খনিজপ্রধান আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের ঘাঁটিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয় সেনার মর্মান্তিক মৃত্যু এবং তিন নারী সেনাসহ মোট আটজনের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)।
রোববার এক বিবৃতিতে সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন নিহত সেনাসদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। একই সঙ্গে তাঁরা শহীদদের পরিবার, স্বজন ও সেনাবাহিনীর শোকাহত সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
বিবৃতিতে আহত সেনাসদস্যদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। তাঁদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতে সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলেও সিপিবি আশা প্রকাশ করেছে।
জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘের অধীন বিভিন্ন শান্তি মিশনে বাংলাদেশ নিষ্ঠা, পেশাদারি ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে শান্তি মিশনে অংশ নেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, হামলার ঘটনায় জড়িত ভাড়াটে সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএফ এবং তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কী পদক্ষেপ নেয়, তা বাংলাদেশের মানুষ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।