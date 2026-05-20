পশ্চিমবঙ্গে সিএএ কার্যকর: শুভেন্দু

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ২০১৯ সালের সিএএ রাজ্যে কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগত সিএএ-ভুক্ত সাত সম্প্রদায়ের মানুষ হয়রানি হবেন না। তবে অ-সিএএ (বিশেষত মুসলমান) অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিএসএফের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করবে। ‘ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট’ নীতিতে কাজ করবে সরকার। পূর্ববর্তী সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হচ্ছে। এছাড়া সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফকে ২৭ কিমি জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।