বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১০ জুন, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

কী বার্তা দিয়ে গেলেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৬ জুন ঢাকায় দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান
ফাইল ছবি: সংগৃহীত

২০২০ সালের ডিসেম্বরে তুরস্কের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত সাভাসগলু ঢাকা সফর করেছিলেন। কোভিড মহামারির সময়ে ওই সফরের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে মেভলুত সাভাসগলুকে উদ্ধৃত করে লিখেছিল, ‘বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম উদীয়মান তারকা এবং আমাদের “এশিয়া এনিউ” উদ্যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের মধ্যে অন্যতম।’ বিস্তারিত পড়ুন...

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখাবে বিটিভি

বিশ্বকাপ ফুটবল দেখাবে বিটিভি

রোববার সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ফিফা থেকে সরাসরি সম্প্রচারস্বত্ব কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। জানা যায়, ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা থেকে এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচ দেখানোর সম্প্রচারস্বত্ব কিনছে সরকার। বিস্তারিত পড়ুন...

স্থানীয় নির্বাচনে আ.লীগের নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ প্রশ্নে যা বললেন উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলেন। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে

নির্বাচনসংক্রান্ত শর্তাবলি পূরণ করতে পারলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণে সমস্যা নেই, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। বিস্তারিত পড়ুন...

আওয়ামী লীগ: ‘কামব্যাক’ ও ‘টক অব দ্য কান্ট্রি’ তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান অবস্থা।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তিন মাস পার হতে না হতেই নতুন একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কিছু প্রচেষ্টা চলমান। বিস্তারিত পড়ুন...

গোল না খাওয়ায় সেরা আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ৪৮ দলের মধ্যে ৪৩তম

যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে অনুশীলনে আর্জেন্টিনা দল

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো স্পোর্তের অফিশিয়াল পরিসংখ্যানভিত্তিক মাসকট ‘গাতো মেস্ত্রে’ ২০২৩ সাল থেকে এ হিসাব করেছে। এই চক্রে ৩৯ ম্যাচ খেলে ২৮ ম্যাচেই (৭১.৮ শতাংশ সফলতা) কোনো গোল হজম করেনি আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়া আর কোনো দল এ সময়ে শতকরা হারে এত বেশি ম্যাচে ‘ক্লিন শিট’ ধরে রাখতে পারেনি। বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন