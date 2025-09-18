চট্টগ্রামে আজ থেকে শুরু সপ্তাহব্যাপী ‘ডিজিট্যাক্ট’

চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির (সিআইইউ) উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ডিজিটাল মার্কেটিং প্রতিযোগিতা ‘ডিজিট্যাক্ট ২০২৫ ’। আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আয়োজনটির পৃষ্ঠপোষক ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল), মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এবং ডিজিটাল পার্টনার প্রথম আলো ডটকম।
‘ডিজিট্যাক্ট’-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং, গভর্নমেন্ট কলেজ অব কমার্স, চট্টগ্রাম, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চিটাগং, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগং এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
আয়োজন প্রসঙ্গে চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির পিআর অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইন-চার্জ মোহাম্মদ রাশেদুর রহমান বলেন, ‘ডিজিট্যাক্ট ২০২৫-এ চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীরা আধুনিক ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কৌশল সম্পর্কে নতুন কিছু জানার ও শেখার সুযোগ পাবেন। যা পরবর্তীতে তাঁদের কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের লক্ষ্য মূলত তরুণদের মধ্যে বাস্তবভিত্তিক ডিজিটাল মার্কেটিং জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো এবং ভবিষ্যতের করপোরেট লিডার হিসেবে তাঁদের প্রস্তুত করা।’
প্রতিযোগিতাটি মোট তিন রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে-কেস সাবমিশন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও গ্র্যান্ড ফিনালে। প্রতি রাউন্ডে শিক্ষার্থীরা বাস্তবভিত্তিক মার্কেটিং কৌশল, ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি এবং ডিজিটাল ক্যাম্পেইন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরবেন।
২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের দ্য পেনিনসুলা হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে গ্র্যান্ড ফিনালে। শীর্ষ পাঁচটি দল সেখানে তাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইন উপস্থাপন করবে। গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিচারক হিসেবে থাকবেন ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম খোরশেদ আনোয়ার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমগীর এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি ‘ডিজিফিক্সে’র প্রতিষ্ঠাতা ইমতিনান আখতার খান প্রমুখ।
এ ধরনের প্রতিযোগিতা তরুণদের করপোরেট দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।