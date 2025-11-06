র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) মো. হারুন অর রশিদ, তাঁর স্ত্রী ফাতেহা পারভীন ও দুই মেয়ের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
দুদকের প্রসিকিউশন বিভাগের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, হারুন অর রশিদ ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানের বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. ইমরান আকন। আদালত এ আবেদন মঞ্জুর করেন।
আবেদনে বলা হয়, হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে ১ হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগটি অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশের ভেতরে পলাতক রয়েছেন। তাঁরা যেকোনো সময় দেশ ছেড়ে বিদেশে পালাতে পারেন। তাঁরা পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।