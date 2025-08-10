শুভ সকাল। আজ ১০ আগস্ট, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
দলীয় আনুকূল্যনির্ভর সংরক্ষিত আসনব্যবস্থায় নারী সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকা নেই। ফলে ভোটারদের সঙ্গে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কোনো সংযোগ ঘটে না। এ রকম পরিস্থিতিতে সংরক্ষিত আসনগুলোর সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছেন নারী অধিকারকর্মীরা। বিস্তারিত পড়ুন...
অনুষ্ঠান শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই সোনারগাঁও হোটেলের ওয়েসিস হলে সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ, সংগঠকদের আসা শুরু। খেলার জগতের চেনামুখদের সঙ্গে সাক্ষাতে গল্প-আড্ডা ও স্মৃতিচারণায় মেতে ওঠেন সবাই। ছিল রেড কার্পেটে মিলনমেলা নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা বাজতেই ওয়েসিস হল রূপ নেয় খেলার মানুষদের মিলনমেলায়। বিস্তারিত পড়ুন...
কৌতুকের বিষয় হলো, যেসব রাজনৈতিক দল জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে খুব সোচ্চার ছিল, এটি প্রকাশের পর তারা হতাশা ব্যক্ত করেছে, আর যেসব দল ঘোষণাপত্র নিয়ে এত দিন তেমন উৎসাহ দেখায়নি, তারা অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
সৌদি আরবে খেজুরবাগানে কাজ করতে গিয়ে কিছু বীজ দেশে আনেন আবদুল মোতালেব নামের এক ব্যক্তি। এরপর নিজের একটি খেজুরবাগান তৈরির কাজ শুরু করেন। হতাশা কাটিয়ে কয়েক বছর পর সফলতার দেখা পান। বর্তমানে তাঁর খেজুরবাগান থেকে বছরে ৫০ লাখ টাকার বেশি আয় হচ্ছে বলে দাবি করেছেন। মোতালেবের দেখাদেখি স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন খেজুর চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।
ই-মেইল আর খুদে বার্তা পাঠিয়ে রেখেছিলাম। কয়েক দিন পর মেলবোর্ন থেকে নিজেই ফোন করলেন ময়রা কেলি। অপর প্রান্তে শান্ত, কোমল কণ্ঠ। কিছুক্ষণ পরই দাতব্য সংস্থার আশ্রয়ে থাকা শিশুদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবেন। তাই বললেন, ‘এখন কথা না বললে পরে সময় মেলানো কঠিন হবে, তাই বের হওয়ার আগেই কল দিলাম।’ বিস্তারিত পড়ুন...