নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ইসিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরু

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট উপলক্ষে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ রোববার বেলা ২টা ৫০ মিনিটের দিকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলনকক্ষে এই বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিনিধি ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। বৈঠকে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে।
সভায় অংশ নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, তিন বাহিনী প্রধানদের উপযুক্ত প্রতিনিধি, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপি, ডিজিএফআই, এনএসআই, এনটিএমসি ও র্যাবের মহাপরিচালক, এসবি ও সিআইডির অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার এবং কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।
সভার আলোচ্য সূচির মধ্যে আছে—নির্বাচন–পূর্ব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম।
প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রণীত আচরণ বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী, আচরণবিধি প্রতিপালনসহ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় এ বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে। এ ছাড়া বিবিধ বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।
বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। এ ছাড়া ইসি সচিব আখতার আহমেদের সঞ্চালনায় সভায় চারজন নির্বাচন কমিশনারও উপস্থিত আছেন।
এর আগে দুপুর ১২টায় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করেছেন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানেরা। সেই বৈঠক চলে বেলা একটা পর্যন্ত।