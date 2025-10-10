সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে টিআইবির শোক

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। তিনি দুর্নীতিবিরোধী বেসরকারি সংস্থাটির ন্যায়পাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় ইন্তেকাল করেন।
আজ এক শোকবার্তায় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন বেগবান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে অধ্যাপক মনজুরুল ইসলাম টিআইবির ন্যায়পাল ও বোর্ড সদস্য হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছেন।
ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘টিআইবির সার্বিক কার্যক্রমে অধ্যাপক মনজুরুল ইসলামের সুচিন্তিত নীতি-পরামর্শ, মতামত, দিকনির্দেশনা ও সহমর্মিতাপূর্ণ সহায়তা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। মনজুরুল ইসলামের অসামান্য অবদানের জন্য টিআইবি তাঁর কাছে চিরঋণী। একজন কর্ম ও নীতিনিষ্ঠ বরেণ্য শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।’
শোকবার্তায় টিআইবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ম্যানেজমেন্ট, টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সারা দেশের সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস), অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি) ও টিআইবি সদস্যদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয় এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।
অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে তিন বছর এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর থেকে মৃত্যুর আগপর্যন্ত টিআইবির ন্যায়পাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ২০১৩ সালের ১৬ মে থেকে ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মেয়াদে ছয় বছর টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন।