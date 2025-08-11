রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের

রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে থেকে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
আজ সোমবার রাজারবাগের বাংলাদেশ পুলিশ অডিটরিয়ামে ডিএমপির জুলাই মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, দীর্ঘদিন পর দেশে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকেরা উপস্থিত থাকবেন। পুরো পুলিশ বাহিনীর মানমর্যাদা পুনরুদ্ধারে সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে হবে। নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ঢাকা মহানগর এলাকায় পর্যাপ্ত জনবল মোতায়েন থাকবে।
মোটরসাইকেল ব্যবহার করে রাজধানীতে অপরাধ বৃদ্ধির প্রসঙ্গে কমিশনার বলেন, এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে কাগজপত্রবিহীন মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আগাম তথ্য সংগ্রহের ওপর তিনি জোর দেন।
সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (সিআইএমএস) তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ রাখা ও তদন্তপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি।
পর্যালোচনা সভায় জুলাই মাসের সার্বিক অপরাধ পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. ফারুক হোসেন। এতে ডিএমপির বিভিন্ন শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, থানার ওসি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করা হয়।