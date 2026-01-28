গ্রেপ্তার
বাংলাদেশ

ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রিফাত নিলয় জোয়ার্দার (৪৪)। তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি থানার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৩ নম্বর ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক। মঙ্গলবার রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির রমনা বিভাগের উপকমিশনার মো. রেজাউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আদালতে দেওয়া ডিবির প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পৌনে সাতটার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের পূর্ব মাথায় ‘স্বাদে চাঁটগাঁও’ রেস্টুরেন্টের সামনে পাকা রাস্তায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৫০-৬০ জন সদস্য সমবেত হয়ে ঝটিকা মিছিল বের করেন। এ সময় একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাঁরা ধানমন্ডি ২৮ নম্বর সড়ক হয়ে মিরপুরের দিকে চলে যান।

ডিবি জানায়, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অধিকাংশ ব্যক্তি পালিয়ে গেলেও অন্তু দত্ত নামের একজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় ওই ঝটিকা মিছিলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রিফাত নিলয় জোয়ার্দারকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।

ডিবি জানায়, রিফাত নিলয় জোয়ার্দার দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি থানায় জুলাই আন্দোলনের সময়ের হত্যা মামলার আসামি। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তিনি।

