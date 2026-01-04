ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাম জোটের মৌন মিছিল

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এবং বিশ্ববাসীকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মৌন মিছিল করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে বাম জোট সমর্থিত ‘মওলানা ভাসানী বিগ্রেড’ প্যানেল। রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাত্তরের গণহত্যা ভাস্কর্য চত্বর থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে এসে শেষ হয়।
মিছিল শেষে সমাবেশে বাম জোটের নেতারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র কখনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি হামলা চালিয়ে সরকার পরিবর্তন করে অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। তাদের এই নগ্ন চেহারা প্রকাশিত হয়েছে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশে।
বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী ছাত্র-জনতাকে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এ আগ্রাসনের বিরূদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।
মওলানা ভাসানী ব্রিগেড প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ইভান তাহসীব বলেন, ট্রাম্প সরকার মুখে যা–ই বলুক না কেন, ভেনেজুয়েলার বিরাট তেলক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য তারা ভেনেজুয়েলায় এ আক্রমণ পরিচালনা করেছে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি দেওয়া না হলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে পদত্যাগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারা।
রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ।
ফয়সাল মুরাদ বলেন, সরকার সম্পূরক বৃত্তি দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন দাবি করলেও বাস্তবে এখনো সম্পূরক বৃত্তির অর্থ ছাড় হয়নি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃত্তি দিতে ব্যর্থ হলে বর্তমান প্রশাসনের পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।
ছাত্রশক্তির এই নেতা আরও বলেন, প্রয়োজনে সব ছাত্রসংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে যেখানে বৃত্তি আটকে আছে, সেখানে গিয়েই শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় করা হবে।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশক্তির মুখ্য সংগঠক ফেরদৌস শেখ বলেন, আবাসনসংকট ও জকসু—দুটিই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, তবে সম্পূরক বৃত্তি হাজারো দরিদ্র শিক্ষার্থীর জন্য বেশি জরুরি। তিন হাজার টাকার এই সহায়তা অনেক শিক্ষার্থীর মাসিক ব্যয়ের বড় অংশ জোগায়।
এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশক্তির সদস্যসচিব শাহীন মিয়াসহ সংগঠনের অন্য নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।