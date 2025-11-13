আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনে যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা
বাংলাদেশ

মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের তল্লাশি, রেখে দেওয়া হচ্ছে পানির বোতল, লাইটার

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

রাজধানীতে মেট্রো স্টেশনে ব‍্যাপক তল্লাশি কার্যক্রম চলছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সব মেট্রো স্টেশনে জননিরাপত্তা নিশ্চিতে এই তল্লাশি কার্যক্রম শুরু হয়।

সকালে মেট্রোর ফার্মগেট স্টেশনে সরেজমিনে দেখা গেছে, জননিরাপত্তা নিশ্চিতে তল্লাশি কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ। স্টেশনে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। সঙ্গে থাকা পানির বোতল ও গ্যাস লাইটার জব্দ করে রেখে দেওয়া হচ্ছে।

আজ রায়ের তারিখ ঘোষণা ও আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকার প্রবেশমুখসহ বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সক্রিয় রয়েছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি (পুলিশের মহাপরিদর্শক) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন (অ্যাপ্রুভার বা রাজসাক্ষী)। এই মামলার রায়ের জন্য সোমবার দিন নির্ধারণ করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ অনলাইনের মাধ্যমে আজ ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ডেকেছে।

আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গত তিন দিনে সারা দেশে অন্তত ১৭টি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ১৬টি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় (সাভার ও গাজীপুর)। বাসে আগুনের ঘটনায় ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় একজনের মৃত্যুও হয়েছে। বাসে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। গত তিন দিনে ঢাকায় অন্তত ২২টি জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

