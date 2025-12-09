সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীর স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলীর স্ত্রী শামীমা জাফরিনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
দুদকের আইনজীবী দেলোয়ার জাহান রুমি এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, আজ দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসামির আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেন আদালত।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, শামীমা জাফরিনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা রয়েছে। মামলা সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর আয়কর নথিসহ (২০১২-১৩ করবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ করবর্ষ) প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র জব্দ করা প্রয়োজন।