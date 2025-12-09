ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত
বাংলাদেশ

সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীর স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলীর স্ত্রী শামীমা জাফরিনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।

দুদকের আইনজীবী দেলোয়ার জাহান রুমি এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, আজ দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসামির আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেন আদালত।

Also read:সাবেক প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

দুদকের আবেদনে বলা হয়, শামীমা জাফরিনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা রয়েছে। মামলা সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর আয়কর নথিসহ (২০১২-১৩ করবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ করবর্ষ) প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র জব্দ করা প্রয়োজন।

আরও পড়ুন