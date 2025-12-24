যাঁদের চিহ্নিত করা যাবে, সবাইকেই আইনের আওতায় আনা হবে: প্রেস সচিব

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, এ ঘটনায় আরও যাঁদের চিহ্নিত করা হবে, সবাইকেই আইনের আওতায় আনা হবে।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব এ কথা বলেন। দুপুরে অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে বৈঠকের সিদ্ধান্তের বাইরেও সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকেরা প্রেস সচিবকে প্রশ্ন করেন।
গত বৃহস্পতিবার রাতে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। হামলাকারীরা ভাঙচুর ও লুটপাটের পর প্রথম আলো কার্যালয়ে আগুন দেয়। একই রাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়েও ভাঙচুর ও লুটপাটের পর আগুন দেওয়া হয়। সে সময় সাংবাদিকদের রক্ষায় ডেইলি স্টার কার্যালয়ে গেলে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে হেনস্তা করা হয়। এ ঘটনাকে ‘গণমাধ্যমের জন্য কালো দিন’ আখ্যায়িত করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছেন অনেকেই।
সংবাদ সম্মেলনে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রত্যেককে ভিডিও দেখে, ছবি দেখে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অনেক আলামত পাওয়া গেছে, মামলা হয়েছে। আরও যাঁদের চিহ্নিত করা যাবে, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও আসামিদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ওসমান হাদির বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তদন্ত করছে। সবগুলো নিরাপত্তা সংস্থা এ নিয়ে কাজ করছে।
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস নামের এক পোশাককর্মীকে পিটিয়ে হত্যা এবং একপর্যায়ে গাছে ঝুলিয়ে মরদেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাসহ আরও কিছু বিষয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন ,শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার দীপু চন্দ্র দাসের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, পুরো সরকার দীপু চন্দ্র দাসের পরিবারের সঙ্গে আছে। যা যা করা দরকার, তা করা হবে। আর আইন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, এ মামলার বিচার হবে দ্রুত বিচার আইনে।