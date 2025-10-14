নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পাল পাঁচ দিনের রিমান্ডে

পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পালকে পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ ও তথ্য বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন।
পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, অপূর্ব পালকে আজ আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে ৪ অক্টোবর মধ্যরাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে অপূর্ব পালকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে অপূর্ব পালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে।