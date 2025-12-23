প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার নিন্দায় দক্ষিণ এশিয়ার গণমাধ্যম সংগঠন ও সাংবাদিকেরা

বাংলাদেশের শীর্ষ দুই দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে শারীরিকভাবে হেনস্তার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক কয়েকটি গণমাধ্যম সংগঠন ও নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকেরা।
গতকাল সোমবার দ্য সাউথইস্ট পিস অ্যাকশন (সাপান), দ্য সাউথ এশিয়া মিডিয়া ডিফেন্ডার নেটওয়ার্ক (এসএএমডিইএন), সাপান নিউজসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকের পক্ষ থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে নিন্দা প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়ে প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়া ও করাচি প্রেস যেসব বিবৃতি দিয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছে সংগঠনগুলো।
গত বৃহস্পতিবার ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়। হামলাকারীরা ভাঙচুর–লুটপাটের পাশাপাশি সংবাদপত্র দুটির ভবন আগুনে পুড়িয়ে দেয়। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে এমন হামলায় দেশে ও বিদেশে নিন্দার ঝড় বইছে। তার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক সাংবাদিকেরাও সংহতি জানালেন।
যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশের পাশাপাশি তিন মাস আগে নেপালের গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে একই ধরনের হামলার কথা তুলে ধরে বলা হয়, সংবাদমাধ্যমকে চুপ করানোর জন্য সহিংসতা, হুমকি, হামলা বা হয়রানি অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক মত প্রকাশের অধিকার ও আইনের শাসনের লঙ্ঘন।
বিবৃতিতে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও হুমকির ঘটনায় দায়ীদের শনাক্ত করে দ্রুততার সঙ্গে ন্যায্য, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
