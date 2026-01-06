খালিদ মাহমুদের ২৩ একর জমি জব্দ ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর উত্তরার ৫ কাঠার প্লটসহ ২৩ দশমিক ২৯ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। এ ছাড়া তাঁর গাড়ি, এফডিআর ও সঞ্চয়ী সনদসহ ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। দিনাজপুর ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর গাড়ি, ব্যাংক হিসাব, এফডিআর ও সঞ্চয়ী হিসাবের মূল্য দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি ৮৭ লাখ ৫৯ হাজার ২৬৩ টাকা।
দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধের আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী পাবলিক সার্ভেন্ট থাকা অবস্থায় জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫ কোটি ৭৩ লাখ ৮২ হাজার ৬৮৭ টাকা এবং ১১টি ব্যাংক হিসাব ও ৫টি কার্ড হিসাবে মোট ১৩ কোটি ৬৮ লাখ ২৩ হাজার ৫১০ টাকা সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। সে জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।
তদন্তকালে আসামি খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, আসামি খালিদ মাহমুদ চৌধুরী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর বা অন্য কোনো পন্থায় মালিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তর করে বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে আত্মগোপনের সম্ভাবনা রয়েছে। মামলাটি তদন্তের স্বার্থে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।