অপরিণত নবজাতক ও শিশুদের চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বাংলাদেশ একাডেমি অব পেডিয়াট্রিক ও নিওনেটাল ক্রিটিক্যাল কেয়ারের যৌথ আয়োজনে দুই দিনব্যাপী বৈজ্ঞানিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ও আজ শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে কলেজটির মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় সারা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্ধশতাধিক পেডিয়াট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও নবজাতক ও শিশুরোগ–বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অংশ নেন। সেখানে গুরুতর অসুস্থ শিশুসহ সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া অপরিণত নবজাতক, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত মায়েদের শিশুসহ ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতক ও শিশুদের আধুনিক চিকিৎসায় করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়।
নবজাতক ও শিশুরোগ–বিশেষজ্ঞ ও ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিফ কনসালট্যান্ট অধ্যাপক মো. মনির হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন অধ্যাপক মাহফুজা শিরীণ, অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নান, অধ্যাপক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. নুরুল আখতার হাসান, আবু তালহা, মোহাম্মদ মশিউর রহমান, মোহাম্মদ আক্তার হোসেন মাসুদ ও নুরুন নাহার। কর্মশালা সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন হাসপাতালের নার্সিং কো–অর্ডিনেটর ফারজানা আজাদ।
কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য দেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী। এ সময় তিনি সারা দেশ থেকে আসা শিশুরোগ চিকিৎসকদের ‘সার্টিফিকেট অব অ্যাটেনডেন্স’ প্রদান করেন। কর্মশালার সহযোগী ছিল ফিশার অ্যান্ড পেকেল হেলথকেয়ার।