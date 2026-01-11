চবি শিক্ষককে হেনস্তার ঘটনায় ঢাবি সাদা দলের নিন্দা, জড়িতদের শাস্তি দাবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান মোহাম্মদকে হেনস্তা করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে শিক্ষকদের এই সংগঠন।
রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুস সালাম ও অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে প্রকাশ্যে অপমান, ভীতি প্রদর্শন ও শারীরিক হেনস্তা করা শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে।’
শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা নিষ্পত্তির একমাত্র পথ আইন ও প্রশাসনিক তদন্ত, কোনোভাবেই ‘মব জাস্টিস’ নয় বলে মনে করে সাদা দল। তাই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা।
শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘একই ঘটনা ইতিপূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে আসছে, যা শিক্ষার পরিবেশকে হুমকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ‘গত তিন–চার মাসে ক্যাম্পাসগুলোতে মব সংস্কৃতি ও শিক্ষক নিপীড়নের প্রবণতা আবার বাড়ছে, যা উদ্বেগজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দল এসব আগ্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। সাদা দল মনে করে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া অবশ্যই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সাদা দল জোরালো দাবি জানাচ্ছে, যারা চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়ে সে সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হুমকি ও হেনস্তা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যেন অতি দ্রুত আইনানুগ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।’
প্রকৃত অপরাধীরা যেন শাস্তির বাইরে না থাকে এবং ভিন্নমতের কারণে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হন, সে দাবিও জানানো হয় বিবৃতিতে।