ফায়ার সার্ভিসের ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কাজ চলছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স সারা দেশে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতিমধ্যে তারা ৫৫ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে তারা ফায়ার সার্ভিস পরিবারের গর্বিত স্বেচ্ছাসেবী সদস্য হিসেবে আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।
শুক্রবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলে ফায়ার সার্ভিসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
সকাল আটটা থেকে দেশের আট বিভাগ থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের নিবন্ধনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। সকাল নয়টায় স্বেচ্ছাসেবক ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, সরকারি বাহিনীর সদস্যদের পক্ষে এককভাবে ভূমিকম্প, বড় অগ্নিদুর্ঘটনা এবং বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করা দুরূহ। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকেরা পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে কাজ করে দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেকোনো বিষয়ে দক্ষ ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ফায়ার সার্ভিসের স্বেচ্ছাসেবকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এ লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখশ চৌধুরী ও ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে জনগণের বন্ধু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের ভূমিকম্প ও অগ্নিদুর্ঘটনাসহ দেশের বড় বড় দুর্ঘটনায় ফায়ার ফাইটারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরাও অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছেন।
এর আগে উপদেষ্টা পূর্বাচল ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং গ্রাউন্ডে স্বেচ্ছাসেবকদের মহড়া দেখেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল সারা দেশ থেকে বাছাই করা ২২ জন স্বেচ্ছাসেবককে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট ও সনদ দেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের নিরলস ও সাহসী অবদানের প্রশংসা করেন। দেশের সব দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবকদের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও নির্ভীক অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক, উপপরিচালক, ট্রেনিং কমপ্লেক্সের অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।