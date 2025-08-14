প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের মেয়াদ বাড়ল

চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) মনির হায়দারের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এ জন্য তাঁকে আগের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ধারাবাহিকতায় আগামী বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনির হায়দারকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে ছয় মাস মেয়াদে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এখনো তাঁকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।