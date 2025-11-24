সাভারে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের নতুন শাখা

শনিবার (২২ নভেম্বর) সাভারের জলেশ্বর শিমুলতলার এম কে টাওয়ারে উদ্বোধন করা হয়েছে স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের ১৮তম শাখা।
বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনয়শিল্পী রুকাইয়া জাহান চমক, ফারজানা ইসলাম (মেক ইট আপ বাই ফারজানা ইসলাম), ইশায়া তাহসিন, আয়েশা আক্তার তৌশি (নেভার টু এক্সট্রা) এবং নাজমী জান্নাত।
বিশ্বমানের স্কিনকেয়ার ট্রিটমেন্ট, অথেনটিক ডার্মো কসমেটিকস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ—সব এক ছাদের নিচে পাচ্ছেন সাভারের স্থানীয় গ্রাহকেরা। উদ্বোধন উপলক্ষে বায়োজিনের নির্দিষ্ট অথেনটিক ডার্মো কসমেটিকস ও ট্রিটমেন্টে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় চলছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাভারের স্থানীয় বাসিন্দা আয়েশা আক্তার বলেন, ‘এত দিন বায়োজিনের ট্রিটমেন্ট নিতে হলে গাজীপুর বা মিরপুর ব্রাঞ্চে যাওয়া লাগত। এখন বাসার কাছেই ব্রাঞ্চ হওয়ায় সহজে সেবা নিতে পারব।’