ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ‘গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি’: অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২৫ জন

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের জন্য ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘দ্বিতীয় গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি’। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ধানমন্ডির সোবহানবাগে ড্যাফোডিল প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৪০০ জন ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মেধাতালিকায় সেরা ১৫ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গোল্ড মেডেল, তিনজনকে চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ড এবং দুজন শিক্ষার্থীকে সফল অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য দক্ষতা ত্বরান্বিত এবং শক্তিশালীকরণ (অ্যাসেট) প্রকল্পের পরিচালক মীর জাহিদ হাসান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘এখন আপনাদের অর্জিত শিক্ষা দেশ ও দশের কল্যাণে কাজে লাগানোর পালা। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা সমাজ ও দেশের কোনো কাজে না এলে সেটা হবে একটা অনেক বড় অন্যায় এবং আপনাদের মা–বাবা, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টার একটা বিরাট অপচয়। তাই আজ আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, আপনারা যা পেয়েছেন, তার বহুগুণ দেশকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে নতুন বাংলাদেশ গঠনেও অবদান রাখবেন।’
ড্যাফোডিল পরিবারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, ‘ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনকে অনুঘটক মনে করেছে এবং এর একাডেমিক সিস্টেমের সম্পূর্ণ ডিজিটাল রূপান্তর নিশ্চিত করেছে। আমরা আধুনিক ফ্ল্যাগশিপ ইনস্টিটিউট হিসেবে বিকাশের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব আল মাসুদ করিম, ড্যাফোডিল পরিবারের স্কিলস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ইকোসিস্টেমের নির্বাহী পরিচালক কে এম হাসান রিপন ও ড্যাফোডিল পরিবারের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ইনস্টিটিউশনসমূহের নির্বাহী পরিচালক রথীন্দ্র নাথ দাস প্রমুখ।