রিট সরাসরি খারিজ, কুমিল্লা–৪ আসনে লড়তে পারছেন না মঞ্জুরুল আহসান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রার্থিতা ফিরে পেতে মনোনয়নপত্র বাতিলের নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা–৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর করা রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

মঞ্জুরুল আহসানের করা রিটের শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বুধবার এ আদেশ দেন।

আসনটিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। আদালতের আদেশের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এহসান এ সিদ্দিক প্রথম আলোকে বলেন, ‘রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাতিলের ইসির সিদ্ধান্ত বহাল থাকল। এতে করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি লড়তে পারছেন না।’

এর আগে মঞ্জুরুল আহসানের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। রিটার্নিং কর্মকর্তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করেছিলেন এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি আপিলে অভিযোগ করেছিলেন, বিএনপির প্রার্থী ঋণখেলাপি হওয়ার তথ্য গোপন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুনানি শেষে ১৭ জানুয়ারি হাসনাত আবদুল্লাহর আপিল মঞ্জুর করে ইসি। এতে মঞ্জুরুল আহসানের মনোনয়নপত্র অবৈধ হয়। ইসির এই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে মঞ্জুরুল আহসান গত সোমবার রিট করেন। রিটটি আদালতের আজকের কার্যতালিকায় ১৯ নম্বর ক্রমিকে ওঠে।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম, মো. রুহুল কুদ্দুস ও এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান এবং আইনজীবী হামিদুল মিসবাহ ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মামুন।

হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সালাহ উদ্দিন দোলন, সৈয়দ মামুন মাহবুব, মোহাম্মদ হোসেন ও এহসান এ সিদ্দিক এবং জহিরুল ইসলাম মুসা প্রমুখ।

