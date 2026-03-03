চুক্তি ভিত্তিতে চার সচিব নিয়োগ

চুক্তি ভিত্তিতে চার মন্ত্রণালয় ও বিভাগে চারজন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চারটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে এই নিয়োগের কথা জানানো হয়। তাঁরা সবাই অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সচিবদের মধ্যে মো. শহীদুল হাসানকে স্থানীয় সরকার বিভাগে, রফিকুল আই মোহাম্মদকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে, আবদুল খালেককে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে এবং মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে এক বছরের জন্য চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত রোববার মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদকে এক বছরের জন্য চুক্তিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়।
কিছুদিন ধরেই জনপ্রশাসনে সচিব পর্যায়ে পরিবর্তন করছে নতুন সরকার। কারও কারও চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। আবার কয়েকজন সচিবকে সরিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।