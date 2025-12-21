পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। আজ সোমবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। আজ সোমবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে
বাংলাদেশ

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

চরমপন্থীরা ওই এলাকার মধ‍্যে আসতে পারবে কেন: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে চরমপন্থী হিন্দু সংগঠনের সদস্যদের আসতে দেওয়া হয়েছে কেন, সে প্রশ্ন তুলেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। এ ঘটনার পর থেকে দিল্লিতে নিয়োজিত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের পরিবার ঝুঁকি অনুভব করছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার রাতে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে সংঘটিত বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় আজ রোববার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দিল্লিতে কূটনৈতিক এলাকার ভেতরে বাংলাদেশ মিশনের অবস্থান খুবই নিরাপদ স্থানে, সেখানে হিন্দু চরমপন্থীরা ওই এলাকার মধ‍্যে আসতে পারবে কেন? তাহলে তাদের আসতে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনা প্রত‍্যশিত নয়।

গতকাল রাতে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রসেনা’র ব্যানারে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে এসে বিক্ষোভ করেছে একদল লোক। তারা প্রায় ২০ মিনিট ব্যানার নিয়ে বাংলাদেশ হাউসের সামনে অবস্থান করে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেয়। এ সময় ২০ থেকে ২৫ জনের ওই বিক্ষোভকারীরা ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে হুমকিও দেয়।

তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘তারা বলছে ২০-২৫ জনের দল। হিন্দু চরমপন্থী ২৫ বা ৩০ জনের একটা দল এত দূর পর্যন্ত আসতে পারবে কেন এমন একটা সেনসিটিভ (স্পর্শকাতর) এলাকার মধ্যে? তাদের আসতে দেওয়া হয়েছে তাহলে? নরমালি (স্বাভাবিকভাবে) তাদের আসতে পারার কথা না। তারপর তারা হিন্দু নাগরিককে হত্যার প্রতিবাদে স্লোগান দিয়ে চলে গেছে তা কিন্তু নয়। আরও অনেক কিছু বলেছে, সেটা আমরা জানি।’

Also read:দিল্লিতে ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র সেনার’ ব্যানারে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ, স্লোগান

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমার কাছে প্রমাণ নেই। কিন্তু আমরা শুনেছি যে তাঁকে (বাংলাদেশের হাইকমিশনার) হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেখানে এসে তাঁকে হুমকি দেবে কেন?’ এ ঘটনার পর থেকে দিল্লিতে হাইকমিশনারের পরিবার ঝুঁকি বোধ করছে এবং হুমকি অনুভব করছে বলে জানান তৌহিদ হোসেন।

আরও পড়ুন