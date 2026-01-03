আওয়ামী লীগ থেকে যোগ দিলে সব দায়দায়িত্ব তাঁর—বলা জামায়াত নেতাকে সতর্ক করল দল

আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলে সব দায়দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের জামায়াত নেতা লতিফুর রহমানকে সতর্ক করেছে দল। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে সতর্ক করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট ও জামায়াতে ইসলামীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা জামায়াতের একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা আজ শনিবার দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরাও তাঁকে (লতিফুর রহমান) সতর্কভাবে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছি।’
দলটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব বলেন, আওয়ামী লীগকে উদ্ধৃত করে লতিফুর রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেই বক্তব্যের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী একমত নয়।
গত মঙ্গলবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লতিফুর রহমান ঘোষণা দেন, আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে যোগ দিলে তাঁরা সব দায়দায়িত্ব নেবেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ফাটাপাড়া মদনমোড় এলাকায় এক উঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।