রূপগঞ্জে এনসিপির অনুষ্ঠানে হামলা: ছাত্রদল নেতাসহ ১২০ জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্রদল নেতাসহ ২০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ জনকে আসামি করে হত্যাচেষ্টা মামলা করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে হামলায় আহত আল ফারাবী বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন। তিনি এনসিপির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির রূপগঞ্জ থানার যুগ্ম সদস্যসচিব। মামলায় জেলা ছাত্রদলের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক সুলতান মাহমুদকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গতকাল বিকেলে রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কুলিয়াদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এনসিপির উদ্যোগে ফল উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ আসার সময় আসামিরা পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মঞ্চ ও সাউন্ড বক্স ভাঙচুর করেন। এতে দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়।
এজাহারে অভিযোগ করা হয়, আসামিরা দুই লাখ টাকার মৌসুমি ফল লুটপাট করে নিয়ে যান। এলোপাতাড়ি মারধরের পাশাপাশি হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে জখম করা হয়। পরে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাঁরা চলে যান।
এনসিপির নারায়ণগঞ্জ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক নীরব রায়হান বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদলের নেতা মারুফ মোল্লা ও সুলতান মাহমুদসহ ১২০ জনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’
রূপগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোক্তার হোসেন বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুই আসামি নিলয় ও রাজু মিয়াকে আদালতে পাঠানো হলে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।