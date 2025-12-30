সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া
শোকবার্তায় ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের ইতি ঘটল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ট্রান্সকম গ্রুপ। আজ মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় ট্রান্সকম গ্রুপের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান বলেছেন, খালেদা জিয়ার ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে দেশবাসী শীর্ষ রাজনৈতিক অভিভাবক হারাল। একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি অধ্যায়েরও ইতি ঘটল, তিনি যার কেন্দ্রে ছিলেন। তাঁর বিদায় রাষ্ট্রে একটি অমোচনীয় শূন্যতা রেখে গেল।

শোকবার্তায় বলা হয়, দেশ যখন একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের সন্ধিক্ষণ পার করছে, যে সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, সে সময়েই তিনি দুঃখজনকভাবে বিদায় নিলেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ব্যক্তিগত বেদনা গভীরভাবে অনুভব করছেন উল্লেখ করে ট্রান্সকম গ্রুপের গ্রুপ সিইও সিমিন রহমান বলেন, ‘দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার পর দেশে ফিরে এসে মাকে আপনি পেয়েছেন মৃত্যুপথযাত্রী হিসেবে। তবু মহান আল্লাহর কাছে শোকর, তিনি চিরতরে চলে যাওয়ার আগেই তাঁর সান্নিধ্য আপনি পেয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে জায়গা করে দিন এবং এই বিপুল শোক বহন করার শক্তি আপনাকে দিন।’

তারেক রহমানের উদ্দেশে শোকবার্তায় সিমিন রহমান বলেন, ‘আপনি সামনের নতুন সময়ের বিরাট একটি দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন। আপনার মায়ের দোয়া নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে থাকবে। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্তরাধিকারও নিশ্চয়ই আপনাকে পথ দেখাবে।’

