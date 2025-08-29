বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সন্ধ্যা। আজ শুক্রবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

লতিফ সিদ্দিকী বললেন, আদালতের প্রতি আস্থা নেই, কী হলো এজলাসে

আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ
ছবি: আসাদুজ্জামান

আইনজীবী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর কাছে জানতে চান, তিনি নিজে আদালতে কোনো কথা বলতে চান কি না? তখনো আবদুল লতিফ সিদ্দিকী সেই আইনজীবীকে জানিয়ে দেন, তিনি আদালতের কাছেও কোনো বক্তব্য দেবেন না।

মাটিতে ফেলার পরে আমাকে বুট দিয়ে লাথি মেরেছে, পিটাইছে: বুয়েট শিক্ষার্থী রাফিদ

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে আন্দোলনরত এক প্রকৌশল শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা হয়েছে। ২৭ আগস্ট, ঢাকা

রাফিদ আরও বলেন, ‘মাটিতে ফেলার পরে আমাকে আসলে খুবই আনপ্রফেশনালভাবে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমাকে তারা বুট দিয়ে লাথি মেরেছে। পিটাইছে।

প্রিন্সেস ডায়ানার টাইম ক্যাপসুল খুঁজে পাওয়া গেল ৩০ বছর পর, কী ছিল ভেতরে

প্রিন্সেস ডায়ানা

এই টাইম ক্যাপসুল ছিল একটি ছোট বাক্সে। ওয়েলসের প্রিন্সেস এবং লন্ডনের গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হসপিটাল ফর চিলড্রেনের (জিওএসএইচ) সভাপতি হিসেবে প্রয়াত প্রিন্সেস ডায়ানা এই বাক্স পুঁতে রেখেছিলেন।

ভুটানের বিপক্ষে জয় হাতছাড়া, শিরোপার স্বপ্ন ঝাপসা বাংলাদেশের

আজ ভুৃটানকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ

বয়সভিত্তিক আর জাতীয় দল মিলিয়ে এখন পর্যন্ত শুধু অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের সাফ শিরোপাটাই জেতা হয়নি বাংলাদেশের। সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে জয় দরকার ছিল ভুটানের বিপক্ষে।

পরীমনির নতুন প্রেম? প্রেমিক কে

পরীমনি

আগস্টের শেষ সপ্তাহে এসে যেন প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিলেন পরীমনি। সানগ্লাস পরিহিত একটি স্থিরচিত্র ভেরিফায়েড ফেসবুকে পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখার পর এই গুঞ্জন ঢালপালা মেলেছে।

