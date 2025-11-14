পাঁচ দেশের আলেমদের নিয়ে শনিবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলন

ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলন’। সকাল ৯টায় শুরু হয়ে দুপুর পর্যন্ত চলবে এই ধর্মীয় সমাবেশ। এতে বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশের আলেম-ওলামারা যোগ দেবেন।
দেশের অন্যতম বড় দুই রাজনৈতিক দল—বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর পাশাপাশি ইসলামপন্থী দলগুলোর নেতাদেরও সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই মহাসম্মেলনের আয়োজক ‘খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ’।
মহাসম্মেলনের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান আজ শুক্রবার রাতে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ইসলামি ঘরানার সব রাজনৈতিক দলকে মহাসম্মেলনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বড় দলগুলোর মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
হাবিবুল্লাহ রায়হান বলেন, আগে বিক্ষিপ্তভাবে এই সম্মেলন হলেও এবারই প্রথম আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলন হচ্ছে। বাংলাদেশসহ পাঁচটি দেশের আলেমরা এই মহাসম্মেলনে যোগ দেবেন।
বিদেশি আলেমদের মধ্যে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সভাপতি মাওলানা ফজলুর রহমান, পাকিস্তানের ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান, পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মহাসচিব মাওলানা হানিফ জালন্দরি, পাকিস্তানের ইউসুফ বিন্নুরি টাউন মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম আহমাদ ইউসুফ বিন্নুরি; ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী, ভারতের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানী, ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট, সৌদি আরবের নায়েবে আমির শায়খ আবদুর রউফ মাক্কী, মিসরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শায়খ মুসআব নাবীল ইবরাহীম সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।
দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে থাকছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির মাওলানা শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, দারুল উলুম হাটহাজারীর অধ্যক্ষ মাওলানা খলিল আহমাদ কুরাইশী, আল হাইয়াতুল উলিয়া ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাওলানা মাহমুদুল হাসান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক প্রমুখ। মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন সম্মিলিত খতমে নবুয়ত পরিষদের আহ্বায়ক ও খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশের আমির মাওলানা আবদুল হামিদ (পীর সাহেব, মধুপুর)।