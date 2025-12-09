শপথ নিলেন হাইকোর্টে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেন

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেন শপথ নিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।
প্রধান বিচারপতির খাসকামরায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী। সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত ২২ বিচারপতিকে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে গত ১১ নভেম্বর নিয়োগ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
নিয়োগপ্রাপ্ত ২২ জনের মধ্যে ২১ বিচারপতি গত ১২ নভেম্বর শপথ নেন। স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেন অসুস্থতার কারণে সেদিন শপথ নিতে পারেননি। তিনি আজ শপথ নিলেন।