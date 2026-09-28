সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনী নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অংশীজনদের সঙ্গে সরকারের পরামর্শ সভা শেষে ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) । এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম (ডান থেকে প্রথম), অ্যাটকোর মহাসচিব আবদুস সালাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) , জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ (বাঁ থেকে প্রথম)। সচিবালয়ে, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনী নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অংশীজনদের সঙ্গে সরকারের পরামর্শ সভা শেষে ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) । এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম (ডান থেকে প্রথম), অ্যাটকোর মহাসচিব আবদুস সালাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) , জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ (বাঁ থেকে প্রথম)। সচিবালয়ে, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বাংলাদেশ

সংশোধনী ছাড়া সাইবার সুরক্ষা আইন হলে দেশ বৃহৎ কারাগারে পরিণত হবে: মতিউর রহমান চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা আইনের খসড়ায় আরও সংশোধনী আনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। অপপ্রয়োগের আশঙ্কা করে তাঁরা আইনটি সংশোধনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের জন্য সুরক্ষার দাবি করেছেন। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো দেখার জন্য তাঁরা গণমাধ্যম কমিশন করে সেই কমিশনের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহার দাবি করেছেন।

এ বিষয়ে দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘আমি মনে করি, সংশোধনী ছাড়া যদি এ আইন পাস হয়, তাহলে বাংলাদেশ বৃহৎ কারাগারে পরিণত হবে।’

বহুল আলোচিত-সমালোচিত ‘সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬’-এর খসড়া পর্যালোচনায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অংশীজনদের সঙ্গে আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারের উদ্যোগে দ্বিতীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে মতিউর রহমান চৌধুরী এ কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে আরও বক্তব্য দেন ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) মহাসচিব ও একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ।

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এর আগে বিষয়টি নিয়ে সরকারের অবস্থান সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সভায় সরকারের একাধিক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

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