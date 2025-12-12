ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি বাহাদুর শাহ পার্ক, শাঁখারীবাজার ও জজকোর্ট হয়ে রায়সাহেব বাজার মোড় ঘুরে বিশ্বজিৎ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এর মধ্যে ছিল ‘জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো’, ‘হাদি ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘আমার ভাই হাসপাতালে, ইন্টেরিম (অন্তর্বর্তী সরকার) কী করে?’, ‘সন্ত্রাস আর বাংলাদেশ, একসাথে চলে না’, ‘সন্ত্রাসীদের আস্তানা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’ এবং ‘অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’।
বিক্ষোভ সমাবেশে বাম জোট সমর্থিত মাওলানা ভাসানী ব্রিগেড প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী ইভান তাহসীব বলেন, ‘এই ইন্টেরিম সরকার যে সংস্কার ও বিচারব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, সেটা কার্যকর না করতে পারার কারণে আজকে হাদির ওপর এই হামলা হয়েছে।’
ইভান তাহসীব আরও বলেন, ‘জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সকলে দলমত–নির্বিশেষে উপস্থিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেখানে আজ দুপুরে রাজনৈতিক নেতার ওপর গুলি করা হয়েছে। যদি এ রকম পরিচিত ও রাজনৈতিক মুখ নিরাপত্তাহীনতায় থাকে, সেখানে সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই নিরাপদ নয়।’
অদম্য জাবিয়ান ঐক্য প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, ‘৫ আগস্টের পর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরদিনই এই হামলা ইন্টেরিম সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। সরকারকে দ্রুত এর বিচার নিশ্চিত করতে হবে।’
অদম্য জাবিয়ান ঐক্যের ভিপি পদপ্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের পর অন্যতম দাবি ছিল জুলাইয়ের খুনিদের বিচার কার্যকর করা। কিন্তু ইন্টেরিম সেটা করতে পারেনি। শুধু লোকদেখানোর জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একটা পক্ষ নির্বাচন বানচালের জন্য এই কর্মকাণ্ড করছে।’
শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে দুর্বৃত্তরা হাদিকে গুলি করলে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।