শরিফ ওসমান বিন হাদি
শরিফ ওসমান বিন হাদি
বাংলাদেশ

ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফেরাতে রিট

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুজন মূল অপরাধী বিদেশে অবস্থান করলে, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং সন্দেহভাজন আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট হয়েছে।

মু. আরিফুর রহমান মুরাদ ভূঁইয়া নামের একজন মানবাধিকারকর্মী এবং সারডা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আজ রোববার রিটটি দায়ের করেন।

এ বিষয়ে মুরাদ ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, বিচারপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ সুমন ও বিচারপতি দিহিদার মাসুম কবীরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে রিটটি আগামীকাল সোমবার উপস্থাপন করা হবে।

রিটে বিভিন্ন বিষয়ে রুল ও নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে বলে জানান মুরাদ ভূঁইয়া। তিনি বলেন, বিপ্লবী ওসমান হাদি হত্যার ঘটনায় জড়িত দুজন মূল অপরাধী বিদেশে অবস্থান করলে, তাদের ইন্টারপোলসহ আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় গ্রেপ্তারের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সন্দেহভাজন আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞায় কেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে রুল ও আদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার ও ইন্টারপোল ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরোর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তাকে রিটে বিবাদী করা হয়েছে।

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদিকে ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান। গতকাল শনিবার তাঁর জানাজা ও দাফন হয়।

Also read:ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম দেশে না বিদেশে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই
আরও পড়ুন