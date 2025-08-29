পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটি পুনর্নির্ধারণ

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সাধারণ ছুটির তারিখ পুনর্নির্ধারণ করেছে সরকার।
গতকাল বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চলতি বছর ২৬ আগস্ট থেকে রবিউল আউয়াল মাস গণনা শুরু হয়েছে। সেই হিসাবে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হবে। তাই ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নির্ধারিত সাধারণ ছুটির পরিবর্তে ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ছুটি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
এদিন সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, জরুরি পরিষেবার আওতায় থাকা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাকসেবা, হাসপাতাল, চিকিৎসাসেবা, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পরিবহনসহ সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও কর্মীরা এই ছুটির বাইরে থাকবেন। জরুরি দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ব্যাংক খোলা থাকবে কি না—এই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। আর আদালতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন সুপ্রিম কোর্ট।