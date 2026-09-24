ঢাকা শহরের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকায় রয়েছে ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রকল্প
ঢাকা শহরের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকায় রয়েছে ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রকল্প
বাংলাদেশ

গ্রাহক সন্তুষ্টিই ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেডের মূল লক্ষ্য

বিজ্ঞাপন বার্তা

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের আবাসন খাতে বিশ্বস্ততা, মান ও প্রতিশ্রুতির এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করে আসছে ‘ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেড’। গ্রাহক, জমির মালিক এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আজ দেশের একটি পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য নাম।

কাঠামোগত মানে বিশ্বাসী

অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা সদস্য, প্রকৌশলী এবং পরামর্শকদের একটি দক্ষ দল নিয়ে ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেড সর্বদা নির্মাণের কাঠামোগত দিকটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। একটি আকর্ষণীয় বাহ্যিক নকশা কখনোই ত্রুটিপূর্ণ কাঠামোর বিকল্প হতে পারে না—এই বিশ্বাস থেকেই কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। এ জন্যই প্রতিটি প্রকল্পে প্রতিষ্ঠানটি নিরাপত্তাকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

উন্নত নির্মাণপ্রযুক্তি ও গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের জন্য টেকসই ও মানসম্মত আবাসন সমাধান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেড

ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে সফল প্রকল্প

ঢাকা শহরের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকায় রয়েছে ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রকল্প। ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল রোড, গ্রিন রোড, ইন্দিরা রোড, কলাবাগান, ইস্কাটন গার্ডেন, নিউ ইস্কাটন, মিরপুর ডিওএইচএস, মিরপুর, পল্লবী, মোহাম্মদপুর, কমলাপুর, পশ্চিম ধানমন্ডি, রায়ের বাজার, কল্যাণপুর, উত্তরা, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, মালিবাগ, খিলগাঁও, বাসাবো, গুলশান লেক ড্রাইভ রোড, বাড্ডা, আফতাবনগর ও জলসিঁড়ি আবাসনে ইউনিমাস হোল্ডিংসের মানসম্মত প্রকল্প রয়েছে।

গ্রাহক সন্তুষ্টিই মূল লক্ষ্য

প্রতিষ্ঠানটি সব সময় গ্রাহকবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে। ইউনিমাস বিশ্বাস করে, যদি গ্রাহকের প্রত্যাশার বাইরে গিয়ে তাঁদের প্রকৃত সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে ওই গ্রাহকই হয়ে উঠবে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি শুভেচ্ছাদূত। তাই প্রতিটি প্রকল্পে গ্রাহকের স্বার্থ ও সন্তুষ্টিকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

বর্তমান অর্জনকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চায় ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেড। আরও উন্নত নির্মাণপ্রযুক্তি ও গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের জন্য টেকসই ও মানসম্মত আবাসন সমাধান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইউনিমাস হোল্ডিংস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে ভিজিট করে সব প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

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