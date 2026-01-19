মতিউরের প্রথম স্ত্রী লায়লার দুটি ব্যাংক লকার তল্লাশির অনুমতি

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে ‘ছাগল–কাণ্ডে’ আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমানের প্রথম স্ত্রী লায়লা কানিজের নামে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে থাকা দুটি লকার তল্লাশির অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। লায়লা নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন জানান, দুদকের পক্ষে সংস্থার সহকারী পরিচালক মো. ইসমাঈল লকার তল্লাশির অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, গত বছরের ১৫ জানুয়ারি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে লায়লা কানিজকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে দেখা যায়, মতিউর রহমান ও লায়লা কানিজ অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করে ১ কোটি ৫৩ লাখ ৬৩ হাজার ৬৯০ টাকা মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপন এবং অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৩ কোটি ১ লাখ ৫৮ হাজার ১০৬ টাকা সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন। এ অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে। আসামিরা কারাগারে আছেন।
তদন্তকালে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে লায়লা কানিজের নামে দুটি লকার রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর লকার দুটি তল্লাশি করা একান্ত প্রয়োজন।