নতুন হত্যা মামলায় আমু, আনিসুল, রাজ্জাকসহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

নতুন হত্যা মামলায় সবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, আবদুর রাজ্জাক, আমির হোসেনসহ আটজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
গ্রেপ্তার দেখানো অপর পাঁচজন হলেন সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, সাবেক সংসদ সদস্য কাজী মনিরুল হক, সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার।
এর আগে কারাগার থেকে আনিসুলদের ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানায় হাজির করা হয়। পরে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে হাজতখানা থেকে আদালতকক্ষে নেওয়া হয় হয়। পরে আনিসুল হক, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, সায়েদুল হক ও মনিরুলকে হককে যাত্রাবাড়ী থানায় করা পৃথক পৃথক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি নিয়ে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। এ ছাড়া ভাটারা থানায় করা হত্যাচেষ্টা মামলায় নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি নিয়ে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।
গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গ্রেপ্তার হন আনিসুল হক, সালমান এফ রহমানসহ অন্যরা। পরে তাঁদের রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
প্রত্যেকের একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।