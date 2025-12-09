শুভ সকাল। আজ ৯ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার যেভাবে দেশ চালাচ্ছে, তাতে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের মধ্যে সন্তুষ্টি রয়েছে। একটি বড় অংশের মানুষ বলেছেন, তাঁরা সন্তুষ্ট নন, অসন্তুষ্টও নন। আরেকটি বড় অংশের মানুষের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে। প্রথম আলোর উদ্যোগে করা এক জরিপে মানুষের এই মতামত উঠে এসেছে।
নিউইয়র্ক নগরের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি বারবার বলে আসছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে পা রাখলেই তিনি তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগকে (এনওয়াইপিডি) নির্দেশ দেবেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিজে) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।
শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দুবার ওয়াশিংটন এলাকায় ঘরোয়া পরিবেশে। প্রথমবার ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে, তিনি যখন ওয়াশিংটন এলাকায় তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দ্বিতীয়বার পরের বছর ২০০৮ সালে তাঁকে সেসময়ের সরকার প্যারোলে মুক্তি দিলে।
২০২৪ সালে সারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলার সময়ে সাকিব আল হাসানের বোলিং অ্যাকশন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। গত বছর ডিসেম্বরে লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বোলিং অ্যাকশন ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ হওয়ার পর সাকিবকে নিজেদের সব প্রতিযোগিতায় বোলিং নিষিদ্ধ করেছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। আইসিসির বিধি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও বোলিং করায় নিষিদ্ধ হন সাকিব। গত রোববার ইউটিউব চ্যানেল ‘বিয়ার্ড বিফোর উইকেট’ পডকাস্টে বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার জানান, ‘কিছুটা ইচ্ছা করে’ই অবৈধ বোলিং অ্যাকশনে তখন বোলিং করেছিলেন তিনি।
২০২৫ সাল রাশমিকা মন্দানার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ও সাফল্যমণ্ডিত বছর। ভিকি কৌশলের বিপরীতে ব্লকবাস্টার ‘ছাবা’ থেকে শুরু করে সামালোচকদের কাছে প্রশংসিত ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ দিয়ে বছর শেষ করেছেন রাশমিকা। পাঁচটি ভিন্ন ঘরানার ছবিতে কাজ করে এই বছরে নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।