প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় ড্যাজলিং ডনের উদ্বেগ ও নিন্দা

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের সংবাদপত্র দ্য ডেইলি ড্যাজলিং ডন। শুক্রবার পত্রিকাটির প্রকাশক মুনজের আহমদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে এই নিন্দা ও উদ্বেগ জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও সম্পদ বিনষ্টের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে। সহিংসতার কারণে প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের শুক্রবারের ছাপা সংস্করণ প্রকাশ স্থগিত করতে বাধ্য হয়, যা বাংলাদেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।
‘নিউ এজ’ সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এ ধরনের হামলা বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার ওপর এই নগ্ন হামলা বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
বিবৃতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি অবিলম্বে সব গণমাধ্যমকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে ড্যাজলিং ডন।