হেমন্তের সকালে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার ডিবির হাওর শাপলা বিলে ফুটেছে অসংখ্য লাল শাপলা। বিলের পানিতে ফুটে থাকা লাল শাপলা আর চারপাশের পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ মিলে তৈরি হয়েছে মনোরম দৃশ্য। এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে সকাল থেকেই বিলে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা। কেউ নৌকায় চড়ে ঘুরে দেখছেন শাপলাভরা বিল, কেউ আবার কাছ থেকে দেখছেন ফুলের সৌন্দর্য। শাপলার ফাঁক দিয়ে নৌকা চালিয়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করছেন অনেকে। ডিবির হাওরের শাপলা বিল এখন প্রকৃতিপ্রেমী ও ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য। গত বৃহস্পতিবার ছবিগুলো তোলা।