মেট্রো দুর্ঘটনায় নিহত কালামের ব্যাংক হিসাবের নমিনি কি আসলেই তাঁর বোন

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আবুল কালামের ব্যাংকে জমা অর্থের নমিনি তাঁর বোন—এমন কথা কোথাও বলেননি বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী আইরিন আক্তার।
রাজধানীর ফার্মগেটে গত ২৬ অক্টোবর মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে প্রাণ হারান বেসরকারি চাকরিজীবী আবুল কালাম। এ ঘটনার দুই দিন পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট ভাইরাল হতে থাকে।
ভাইরাল পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আবুল কালামের ব্যাংক হিসাবের ‘নমিনি’ তাঁর বোন। এতে আরও দাবি করা হয়, কালাম তাঁর স্ত্রীর হক বঞ্চিত করেছেন।
বিষয়টি নিয়ে কালামের স্ত্রী আইরিন, কালামের বোন লাইজু আক্তার ও আইরিনের খালাতো ভাই আরিফ হোসেন বলেছেন, ভাইরাল ফেসবুক পোস্টটি নিয়ে তাঁরা বিব্রত।
নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রোববার আইরিনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কালামের ব্যাংক হিসাবের নমিনির বিষয়ে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলেননি।
আমার ভাই বিয়ের আগে যেসব অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, সেখানে বোনদের নমিনি করেছে। কিন্তু বিয়ের পর আমরাই বলে তাঁর নমিনি পরিবর্তন করেছি। আমার ভাইয়ের জমি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নমিনি তাঁর স্ত্রীআবুল কালামের ছোট বোন লাইজু আক্তার
আইরিন বলেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় তাঁর ব্যবহার করা মুঠোফোন, পাসপোর্ট এবং সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়।
নারায়ণগঞ্জে বসে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে আইরিন রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর স্বামীর মরদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা তেজগাঁও থানায় গেলে পুলিশ কালামের ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র বুঝিয়ে দেয়। এ সময় তাঁর মুঠোফোনটিও বুঝিয়ে দেওয়া হয়, জানান আইরিন।
জিনিসপত্রগুলো আবুল কালামের ছোট বোন লাইজু আক্তারের কাছে তুলে দেওয়া হয় বলে জানান আইরিন। তিনি বলেন, কালামের ফোন তিনি হাতে পেয়েছেন।
আইরিন প্রথম আলোকে আরও বলেন, তাঁর জানামতে কালামের তিনটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ছিল। তবে এসব ব্যাংকে কত টাকা রয়েছে, তা তিনি জানেন না। এবং এসব ব্যাংকের নমিনি কে, তা–ও তিনি বলতে পারবেন না।
নমিনির বিষয়ে কথা হয় আইরিনের খালাতো ভাই আরিফ হোসেনের সঙ্গে। আরিফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা কাউকেই বলেননি যে আবুল কালামের নমিনি তাঁর বোনেরা। এটি একটি ভুল তথ্য, যা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন পেজে। এ নিয়ে তাঁরাও কিছুটা বিব্রত।
ব্যাংক হিসাবের নমিনি কে, তা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য। কোনো অবস্থাতেই অন্য কারও কাছে সেই তথ্য প্রকাশ করে না ব্যাংকগুলো। ফলে ব্যাংকের মাধ্যমে কালামের ব্যাংক হিসাবের নমিনি কে, তা জানা সম্ভব হয়নি।
বিষয়টি নিয়ে নিহত আবুল কালামের ছোট বোন লাইজু আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমার ভাই বিয়ের আগে যেসব অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, সেখানে বোনদের নমিনি করেছে। কিন্তু বিয়ের পর আমরাই বলে তাঁর নমিনি পরিবর্তন করেছি। আমার ভাইয়ের জমি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নমিনি তাঁর স্ত্রী।’
লাইজু আরও বলেন, বোনদের নমিনি রাখার কথা ভুল তথ্য। অথচ এ তথ্যই ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
স্বজনেরা জানান, কিশোর বয়সে মা–বাবাকে হারিয়েছিলেন আবুল কালাম। এরপর ভাইবোনদের সংসারে বেড়ে ওঠেন। চার ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে আবুল কালাম ভাইদের মধ্যে সবার ছোট।
২০১২ সালে মালয়েশিয়ায় যান আবুল কালাম। সেখান থেকে ফিরে ২০১৮ সালে আইরিনকে বিয়ে করেন। তাঁদের ছয় বছরের এক ছেলে ও চার বছর বয়সী এক মেয়েসন্তান রয়েছে।
নমিনির বিষয়ে কথা হয় আইরিনের খালাতো ভাই আরিফ হোসেনের সঙ্গে। আরিফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা কাউকেই বলেননি যে আবুল কালামের নমিনি তাঁর বোনেরা। এটি একটি ভুল তথ্য, যা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন পেজে। এ নিয়ে তাঁরাও কিছুটা বিব্রত।