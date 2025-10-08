সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হকের ৫৬টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আ ফ ম রুহুল হক ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৫৬টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হক এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থের সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। এসব হিসাব থেকে অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর, বন্ধক বা বেহাত করার চেষ্টা চলছে বলে জানা যায়।
গত বছরের ৩ অক্টোবর আ ফ ম রুহুল হক, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করার আদেশ দেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) চিঠিতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত চারজন ও তাঁদের ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সেই হিসাবের লেনদেন ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা এবং তাঁদের নামে কোনো লকার থাকলে তার ব্যবহার ৩০ দিনের জন্য বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হলো।
সাতক্ষীরা-৩ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন আ ফ ম রুহুল হক। তিনি একসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় তিনি আওয়ামী লীগপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) সভাপতি ছিলেন।