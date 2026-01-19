বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৯ জানুয়ারি, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

হাসনাত আবদুল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর ভোটে ফেরার উপায় কী

মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ও হাসনাত আবদুল্লাহ
ফাইল ছবি

বাতিল হয়ে গেছে কুমিল্লা–৪ আসনের প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র। এ কারণে আসনটি আপাতত বিএনপি প্রার্থীশূন্য। ধানের শীষের প্রার্থী না থাকলে ওই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

২৭ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা, কোথায় কে প্রার্থী হচ্ছেন

এনসিপি

এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি ও দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন রোববার বিকেলে প্রথম আলোকে জানান, ২৭টি আসনে এনসিপির প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে। আরও ৩টি আসনের প্রার্থী দ্রুতই চূড়ান্ত হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের ফল নিয়ে ধোঁয়াশা, অধিদপ্তর যা বলছে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল আজ রোববার প্রকাশ হচ্ছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিনভর গুঞ্জন চললেও আজ ফল প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ডের গ্রুপ অদলবদল: আইরিশরা কী বলছে

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ভেন্যু আলোচনায় এসেছে আয়ারল্যান্ডের নাম

আসন্ন টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডকে তাদের গ্রুপ না বদলানোর ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড (সিআই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকবাজ।
বিস্তারিত পড়ুন...

৮৮ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার মালিক ইলন মাস্ক কী কী কিনতে পারেন

ইলন মাস্ক

বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। প্রভাবশালী বাণিজ্য সাময়িকী ফোর্বসের শীর্ষ ধনীর তালিকায় দুই নম্বরে থাকা ল্যারি পেজ থেকে মাস্কের সম্পদ দ্বিগুণের বেশি। মাস্ক এখন ৭২ হাজার ২০০ কোটি ডলারের (৮৮ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি) বেশি সম্পদের মালিক। বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন