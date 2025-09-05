বাংলাদেশ

এমজেএল বাংলাদেশের ২০২৪ সালের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ

বিজ্ঞপ্তি
এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি ২০২৪ সালের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে
ছবি: এমজেএলের সৌজন্যে

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট কোম্পানি এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি তাদের ২০২৪ সালের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কোম্পানির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরা হয়েছে—যা পরিবেশগত, সামাজিক এবং সুশাসন নীতির প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করে।

এ উপলক্ষে সম্প্রতি গুলশানের মবিল হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজম জে চৌধুরী, পরিচালক তানজিল চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুকুল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আজম জে চৌধুরী বলেন, ‘২০২৪ সালের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদনটি কেবল একটি নথি নয়, এটি আমাদের দায়িত্বশীলতা এবং অংশীজনদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।’ তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি ব্লুমবার্গ ইএসজি রেটিংয়ে শীর্ষ ১১টি বাংলাদেশি কোম্পানির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এমজেএল বাংলাদেশ। এই অর্জন শক্তিশালী সুশাসনের প্রতি আমাদের নিষ্ঠাকে আরও জোরদার করে, যার মধ্যে রয়েছে করপোরেট স্বচ্ছতা, নৈতিক অনুশীলন এবং বৈশ্বিক মানদণ্ড মেনে চলা। আমরা একটি টেকসই পরিবেশ, স্বাস্থ্যঝুঁকির সক্রিয় ব্যবস্থাপনা এবং নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

আরও পড়ুন